Меркель і Путін поговорили про Україну

У вівторок, 5 січня, відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вони обговорили низку важливих питань, зокрема врегулювання конфлікту в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті глави Кремля. Також лідери країн привітали один одного з різдвяними та новорічними святами.

У пресслужбі російського президента зазначили, що під час бесіди порушували деякі аспекти врегулювання конфлікту в Україні, перш за все в контексті реалізації Мінських угод і домовленостей, досягнутих під час "нормандських" самітів.

Також Меркель і Путін обговорили перспективи співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу і можливе спільне виробництво вакцин.

Нагадаємо, що збройний конфлікт на сході України Росія та підконтрольні їй бойовики так званих "ЛНР" і "ДНР" почали відразу після анексії Криму навесні 2014 року. Російська влада офіційно не визнає вторгнення в Україну, попри численні факти та докази.

Мінський протокол щодо припинення вогню на Донбасі було підписано 5 вересня 2014 року.

У лютому 2015-го так само в Мінську глави України, Росії, Франції та Німеччини підписали декларацію і комплекс заходів із виконання цих угод. Документи передбачали припинення військових дій і виведення незаконних збройних формувань з окупованих РФ територій, створення необхідних умов для проведення місцевих виборів тощо. Поки жодного пункту не виконано.

Як повідомив OBOZREVATEL, на думку журналіста, блогера, члена української делегації в Тристоронній контактній групі Дениса Казанського, Росія має намір отримати "пакет акцій" України, по суті – можливість впливати на зовнішню та внутрішню політику нашої країни.

Мінські угоди не виконують тому, що РФ хоче нав'язати Україні легалізацію незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", вважає він.