Мер Тернополя скоригував свою позицію щодо відмови від зимового локдауну

Мер Тернополя Сергій Надал заявив про те, що якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — влада міста призупинить рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти.

Коронавірус має властивість швидко поширюватися, і ми вже не виключаємо зростання кількості хворих. Після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я", – написав очільник Тернополя.

Сергій Надал запевнив, що влада міста готова вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян.

"Я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі.

Ми ніколи не будемо ризикувати здоров’ям жителів нашої громади. Ми щоденно моніторимо ситуацію. Рішення приймаються на основі оцінки динаміки захворюваності", – заявив Сергій Надал.