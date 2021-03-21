Мендель розповіла, скільки українців відчули побічний ефект від вакцини СoviShield

Всього 0,5% щеплених від коронавірусу українців вакциною СoviShield зіткнулися з побічними ефектами. Всі вони виявилися в легкій формі.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом". Вона нагадала, що в Україні вакцинація проводиться препаратом CoviShield, виробленим за ліцензією компанії AstraZeneca.

"Температура, слабкість – ось це побічні ефекти, зовсім нескладні й нетривалі, їх в Україні всього нарахували 0,5% і все в легкій формі", – повідомила Мендель.

Прессекретарка також підкреслила, що зараз уже ВООЗ і Європейський регулятор вакцин підтвердили, що вакцина AstraZeneca не викликає появи тромбів, про що раніше йшлося в ЗМІ.

"В Європі вакциновано 17 млн людей саме цією вакциною і тільки у близько 40 осіб виявлено тромби. Іншими словами, один випадок на 0,5 мільйона щеплень", – пояснила вона.

Мендель вважає, що вакцині AstraZeneca "дісталося найбільше" інформатак серед найбільш затребуваних препаратів, і пов'язує це з тим, що нині цей препарат один із найдоступніших.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні вирішили використовувати зарезервовану для другої дози вакцину від коронавірусу CoviShield. У підсумку інтервал між уколами може збільшитися з 28 до 90 днів.

Нагадаємо, частина країн Євросоюзу призупинила вакцинацію AstraZeneca. Все через повідомлення про випадки тромбозів після щеплення. Однак ВООЗ рекомендувала продовжити прищеплювати цією вакциною.