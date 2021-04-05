Мендель: існує "українська" російська мова

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Україні існує так звана українська російська мова, яка є також частиною культурного розмаїття нашої країни.

За її словами, російська мова не є монополією, "власністю" винятково Росії. Такою думкою вона поділилася в коментарі телеканалу "Дом" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Росія не є монополістом на російську мову. І нам час давно самим демонополізувати російську. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова… Українська ж, як і ідентичність, – це куди більше явище, ніж винятково протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, – це частина культурного розмаїття нашої країни", – зазначила Мендель.

Вона висловила переконання, що питання мови окремі політики "відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів", особливо в період виборів.

"Спекуляції на тему мови є лицемірним способом утримувати політичних прихильників... Від ухваленого в розпал передвиборчих перегонів 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, в яких переважно звучить російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", – сказала речниця президента.

Вона підкреслила, що, безумовно, українська мова повинна бути захищена, але водночас повинні бути захищені й громадяни – "і не важливо, яку мову вони використовують у побуті, адже найбільша цінність – людина".

Мендель вважає, що деякі українці у своїй боротьбі за мову нібито породжують у суспільстві дух ненависті.

"Але не можна ненавистю боротися за праве діло, насадженням змусити полюбити мову, а узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших. Україні давно час піднятися над проблемою мови й перейти з площини "найкращий патріот – україномовний" до діалогу про те, як суспільству об'єднатися і прийняти одне одного", – додала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель створила авторське телевізійне шоу на державному каналі "Дом".