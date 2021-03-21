Марина Порошенко: ми продовжимо підтримувати українських медиків під час пандемії

У ситуаціі, коли центральна влада неспроможна організувати боротьбу з епідемією, знову на допомогу приходять благодійники та волонтери. Так, благодійний Фонд Порошенка з перших днів пандемії допомагав українським медикам та пацієнтам і буде це робити і надалі.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила очільниця фракції "Європейської Солідарності" у Київраді Марина Порошенко.

"Все, що можливо закупити, допомогти українцям, нашим медикам і лікарням, благодійний Фонд Порошенка робив і буде продовжувати. Ми жодного дня не зупинялись", – наголосила вона.

Марина Порошенко також нагадала, що фракція "Європейська Солідарність" у Київраді нового скликання з перших днів провела аудит столичного бюджету.

"Ми знайшли 422 млн додаткових коштів, які спрямували на закупівлю ліків для лікування COVID-19. Також з перших днів цього року ми переглянули бюджет Києва і виділили 140 млн на закупівлю вакцини", – зазначила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Вона зауважила, що місцеві органи влади не можуть самостійно купувати вакцину на світовому фармацевтичному ринку, бо наразі це роблять тільки національні уряди.

"Ми її можемо закупити на внутрішньому ринку, для цього влада має її привезти і запропонувати, щоб ми могли її отримати", – заявила Марина Порошенко.

Вона переконана, що для боротьби з пандемією все суспільство має об’єднати зусилля.

"Думаю, що і цього разу ми теж, об’єднавши свої зусилля, подолаємо цю біду. Для цього, як я бачу, нам центральна влада не потрібна, ми не дочекаємося допомоги від них. Тому що з одного боку вони неспроможні, з іншого боку вони не хочуть цього робити... Але тоді дозвольте місцевій владі закупати вакцину від виробника безпосередньо чи привезіть її, щоб ми забезпечили українців вакциною", – закликала голова профільної комісії.

На переконання Марини Порошенко, лише масова вакцинація може допомогти розірвати ланцюг захворювання і зупинити епідемію.

"Думаю, що всі лікарі зі мною погодяться: вакцинуватися потрібно, це конче необхідно для того, щоб врятувати життя українців, для того, щоб розірвати ланцюг захворювання. Якщо ми не будемо проводити масової вакцинації, ми не зможемо припинити епідемію на території України", – наголошує Марина Порошенко.

В умовах бездіяльності центальної влади органи місцевого самоврядування та благодійники вимушені активізувати зусилля у протидії епідемії.

"І місцева влада, і благодійники – вони всі працюють кожного дня, не припиняючи своєї допомоги. І ми будемо продовжувати робити все необхідне, що від нас залежить", – говорить Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів – закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Більше 100 кисневих концентраторів передані в українські лікарні, кожен прилад розрахованих на двох пацієнтів.

Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.