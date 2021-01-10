Лукашенко – про відносини з Україною: я зла не тримаю на Володю Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що готовий відновити відносини з Україною, незважаючи на те, що наша держава не визнала результати білоруських президентських виборів.

За його словами, він не тримає зла на президента України Володимира Зеленського. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю програмі "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканалі "Росія-1", пише "Smotrim".

Зокрема, глава Білорусі розповів, що розуміє Зеленського, оскільки в молодості він міг багато чого сказати.

"Але це ж не означає, що ти повинен увесь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися", – зазначив Лукашенко.

Білоруський лідер додав, що недружні заяви української влади в бік Мінська пояснюються важким становищем, у якому нині перебуває наша країна.

За словами Лукашенка, українці дуже добре ставляться до білорусів, а вони до нашої держави – ще краще. Крім того, економічна співпраця між Білоруссю та Україною й далі розвивається.

Глава Білорусі наголосив, що політичні відносини між Києвом і Мінськом заморожено, але сам Лукашенко повністю готовий відновити контакти із Зеленським.

Білоруський лідер вважає, що український президент молодий і всього вчиться, до того ж він "здоровий і нормальний". На його думку, Зеленський сам повинен виявити ініціативу для відновлення відносин між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко назвав своїм другом президента Росії Володимира Путіна й заявив, що не відчуває такого до глави України Володимира Зеленського.