Кулеба: якщо Росія погодиться на умови завтра, конфлікт на Донбасі завершиться за тиждень

Якщо Росія уже завтра виконає досягнуті на переговорах з Україною і її міжнародними партнерами домовленості й обіцянки, про що в Кремлі не раз говорили, то конфлікт на Донбасі буде завершений за тиждень.

Проте глава РФ Володимир Путін, як і раніше, розуміє лише одне – силу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю словацькому журналісту Шімону Йєсеняку з інтернет-видання "Tyžden". Текст також опубліковано на сайті українського посольства в Словацькій Республіці.

"Це не змінилося, він справді розуміє лише силу. Але питання в тому, як створити такі силові умови, які змусять Путіна піти на поступки. Ми перебуваємо у світі дипломатії та аргументів. Тож сила – це головне і питання в тому, хто і як зможе її використати", – передусім зазначив він.

На переконання Кулеби, громадяни України безумовно вірять у те, що російсько-український конфлікт буде вирішено найближчими роками. Адже всі шляхи для цього зрозумілі, багато разів обговорювалися і "лежать на столі". Єдине, чого немає, підкреслив він, то це "зеленого світла від Москви, щоб рухатися вперед".

Очільник МЗС додав, що коли Кремль політично вирішить дотриматися власних обіцянок, – "а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України" – і вирішить вивести свої війська, то "конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко".

"Способи виведення військ, проведення виборів без участі Москви, все це давно детально продумано. Тому нам варто запитувати себе: не скільки часу знадобиться для припинення конфлікту, а скільки часу потрібно, щоб змусити РФ погодитися його припинити. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень", – підкреслив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба назвав два головні завдання, які стоять перед "Кримською платформою" щодо поверення тимчасово окупованого РФ півострова.