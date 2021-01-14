Кулеба відповів на скандал про втручання українців у вибори в США

Україна не втручалася у внутрішні справи США, і напружених відносин між країнами немає.

Про це в четвер, 14 січня, під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо якогось напруження у двосторонніх відносинах, то немає – ми його не відчуваємо, оскільки немає ніяких підстав стверджувати, що Україна, як держава, втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, цього немає і цього ніколи не буде", – сказав чиновник.

Водночас він зазначив, що дії окремих особистостей мають розглядатися як "дії окремих фізичних осіб".

"Будь-яка особа, яка хоче вплинути на внутрішньо політичні процеси в США, зрештою буде змушена нести за це відповідальність. Тому що Штати жорстко й принципово ставляться до таких речей. Тому люди після своїх дій повинні були розуміти наслідки таких кроків", – сказав Кулеба.

Дипломат додав, що Америка в питанні про втручання у свої справи мають підстави підозрювати цих людей у діях в інтересах РФ, а не України.

"Це дуже важливе зауваження, щоб в інформаційному просторі й громадській думці США не формувалася думка про те, що це українці від імені Української держави щось робили", – пояснив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL: