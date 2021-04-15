Кулеба відповів, чи допоможуть партнери України в разі масштабної війни з Росією

У разі масштабного наступу на Україну наша країна отримає військово-технічну допомогу від міжнародних партнерів для зміцнення обороноздатності.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу". Політичне ток-шоу транслювалося в четвер, 15 квітня, на YouTube-каналі ТСН.

"Якщо масштабні, активні бойові дії поновляться, ми отримаємо конкретну предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка істотно зміцнить оборонну здатність України й допоможе нам відбити наступ агресора", – сказав він.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич запитав у міністра, чи прийдуть конкретні іноземні військові в разі фронтального наступу на країну "воювати разом з українцями за Україну".

Кулеба повторив, що Україна "отримує й отримає ще більшу військово-технічну допомогу".

"Конкретну зброю, конкретні розвідувальні дані, конкретні технології, які зміцнять українську здатність захищатися", – пояснив він.

Міністр також закликав нардепа не нав'язувати наратив про те, що "в країну приїде американська бригада", оскільки подібними заявами маніпулюють російські пропагандисти.

Дмитро Кулеба Скриншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кулеба вважає, що демотивацією посилення збройної агресії проти України для Росії може стати введення нових санкцій і підтримка обороноздатності нашої держави.