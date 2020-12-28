Кулеба назвав причини, через які Росія може відмовитися від претензій на Україну

Росія може відмовитися від своїх претензій на Україну через зростаючий міжнародний тиск і серйозні фінансові втрати, проте живити ілюзії щодо експансіоністських цілей президента Володимира Путіна не варто.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю International politik. Окуповані території стають невигідними РФ, вважає він.

За словами Кулеби, Росія могла б вивести свої війська з території України, тому що "міжнародний тиск настільки великий, що доводиться погоджуватися на угоду в рамках нормандського формату".

"З іншого боку, тому що витрати на підтримку окупації стають для Кремля занадто високими. Адже ситуація на окупованих територіях продовжує погіршуватися, регіон знаходиться на межі економічної та соціальної прірви", – уточнив він.

Збройний конфлікт на сході України Росія та підконтрольні їй бойовики так званих ЛНР і ДНР почали відразу після анексії Криму навесні 2014 року. Російська влада офіційно не визнає вторгнення в Україну, попри численні факти та докази.

Мінський протокол щодо припинення вогню на Донбасі був підписаний 5 вересня 2014 року.

У лютому 2015-го в Мінську глави України, Росії, Франції та Німеччини підписали декларацію і комплекс заходів з виконання Мінських угод. Документи передбачали припинення військових дій і виведення незаконних збройних формувань з окупованих РФ територій, створення необхідних умов для проведення місцевих виборів тощо. Поки що вони не виконані.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Кремль звинуватив Київ у пасивності при реалізації Мінських домовленостей для припинення війни на Донбасі. На думку прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, це "видно неозброєним оком".

Москва заявила, що регулювати конфлікт стає "все складніше з плином часу".