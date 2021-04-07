Кулеба назвав умову відкриття вогню на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що війська Збройних сил України будуть відкривати вогонь на Донбасі тільки в разі загрози або атаки з боку противника.

Він підкреслив, що Україна не хоче війни і не прагне до ескалації. В інтерв'ю французькій газеті Liberation Кулеба зазначив, що в країні прихильні до політичного і дипломатичного вирішення конфлікту.

"Я хочу бути абсолютно зрозумілим: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми прихильні до політичного і дипломатичного вирішення цього конфлікту. Ми будемо відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", – сказав міністр.

Кулеба додав, що Україну порадувало всеосяжне припинення вогню, введене 27 липня 2020 року. За його словами, до грудня воно працювало добре, але потім "у Москві щось змінилося".

"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один із наших убитий, ми маємо право захищатися", – заявив голова МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кулеба вважає, що Росія вдалася до ескалації ситуації на сході України для того, щоб "протестувати" США і Захід і послати їм сигнал про свою вседозволеність.