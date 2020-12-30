Кулеба назвав основні провали України за 2020 рік

Основними провалами 2020 року стали переговори щодо збитого в Ірані українського літака МАУ та погіршення відносин з Угорщиною.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що станом на кінець року іранська сторона все-таки не виконала ті обіцянки, які вона давала.

"Ми так і не отримали, наприклад, технічний звіт про катастрофу, і не змогли просунутися в переговорах. Тобто, багато було зроблено, ми далеко просунулися, але недостатньо для того, щоб вийти на той результат, якого ми очікували", – визнав дипломат.

Водночас глава МЗС акцентував, що судовий процес не може початися, поки не будуть вичерпані всі можливості щодо врегулювання питання з Іраном.

"Я підкреслюю, що в процесі переговорів з Іраном Україна не діє сама. Ми є лідером команди постраждалих країн і виступаємо від їхнього імені. Тому це повинно бути наше спільне рішення", – пояснив він.

Другим провалом України на міжнародній арені Кулеба назвав погіршення відносин з Угорщиною.

"Знаєте, відносини з Угорщиною вони такі: то досягнення, то провал. Наприклад, коли Угорщина не виступила проти надання Україні статусу партнера щодо розширених можливостей НАТО, це, очевидно, я вважаю досягненням української дипломатії ... Але, з іншого боку, втручання Угорщини у внутрішні справи України під час місцевих виборів, безперечно, було провалом", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Угорщині заявили про ситуацію "громадянської війни" на Закарпатті.