Кулеба назвав Лаврова професіоналом, якого зіпсувало "мракобісся" Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на переговорах поводиться як професійний дипломат.

Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL глава МЗС України Дмитро Кулеба, він бачився з Лавровим одного разу в форматі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".

"Я був абсолютно налаштований на конструктив, також зацікавленість була у колег із Франції та Німеччини. Однак після першої спроби не вийшло, далі не пішло через позицію Росії", – зазначив він.

За словами Кулеби, другий рівень комунікації з Лавровим – обмін публічними заявами й коментарями.

"Лавров – генетичний дипломат. До того, як Росія вдарилася в усе це мракобісся, загрузла в агресії проти України і тоннах брехні, в якій вже сама заплуталася, Сергій Лавров був одним із найавторитетніших дипломатів у світі", – підкреслив український міністр.

Він додав, що на переговорах у чотиристоронньому форматі була абсолютно ввічлива професійна розмова.

"Хамства з його боку я не помітив. І тут воно і не потрібно, ми абсолютно професійні люди і захищаємо інтереси своїх країн. Різниця між нами в тому, що я стою на українській стороні, на стороні правди, а Сергій Лавров захищає російські маніпуляції і спотворення реальності", – завершив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС заявив, що Україна втратить Крим тільки тоді, коли у неї за півострів "перестане боліти душа". А ось бурхлива реакція Росії на нову ініціативу з його деокупації – "Кримська платформа" – показує, що це для неї рана, яка болить досі.