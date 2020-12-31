Кулеба: Лавров завів "нормандський формат" у медикаментозний сон

Наразі формат "нормандських переговорів" не вичерпав себе, але з вини керівництва Міністерства закордонних справ Росії перебуває у "медикаментозному сні".

Таку думку в інтерв'ю ТСН озвучив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він уточнив, що відповідальність за замороження зустрічей на рівні головних дипломатів держав "нормандської четвірки" цілковито лежить на його російському колезі Сергієві Лаврові.

"Ні, це не глухий кут. Був перший рік, коли всі їхали по дуже швидкій дорозі й було досягнуто конкретних результатів, але потім Російська Федерація низкою своїх дій перетворила хайвей на роздовбаний шлях, яким дуже важко доводиться їхати, та ще й з максимальною обережністю, щоб не відірвати колесо", – пояснив свою думку Кулеба.

Водночас він наголосив, що Україна не відступиться від реалізації головних цілей – миру в Україні, відновлення територіальної цілісності. До того ж вимагати цього необхідно безпосередньо у винуватців війни на сході – у Росії.

"На рівні міністрів закордонних справ він (формат. – Ред.) живий, але перебуває в медикаментозному сні. І в цей медикаментозний сон його поклало Міністерство закордонних справ РФ", – підсумував головний український дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" може відбутися вже у січні 2021 року. Крім того, він запевнив, що робота щодо організації цих перемовин ведеться безперервно.