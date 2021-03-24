КСУ відмовився відкривати справу про незаконне призначення Шкарлета

Колегія суддів Конституційного суду України відмовилася відкривати провадження про незаконне призначення главою Міністерства освіти Сергія Шкарлета, чого вимагали 45 народних депутатів.

Таке рішення було ухвалено в середу, 24 березня, повідомляється на сайті КСУ. Водночас це питання розгляне Велика палата.

"За результатами розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України" ухвалено постанову колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", – уточнили в КСУ.

У суді додали, що питання відкриття конституційного провадження розгляне Велика палата на своєму засіданні.

Подання 45 нардепів надійшло в КСУ 5 березня. Автори клопотання просили визнати неконституційною постанову, якою Шкарлета призначили міністром освіти і науки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, главою Міносвіти його призначили 21 грудня 2020 року. До цього кандидатуру Шкарлета у Верховній Раді підтримали 226 депутатів.