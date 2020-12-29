Кремль не побачив у Зеленського "політичної волі до реалізації "Мінська"

Кремль хотів би "нормалізувати відносини" з Києвом, але не бачить відповідної "політичної волі" президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське інформагентство ТАСС. Йдеться про виконання мінських і паризьких домовленостей, уточнив він.

"Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б хотіли. Це перше.

І друге: ми поки, на жаль, не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських домовленостей і паризьких домовленостей", – сказав Пєсков.

До того ж він уточнив, що для розмови президентів Путіна та Зеленського ще "не дозріли передумови".

Збройний конфлікт на сході України Росія та підконтрольні їй бойовики так званих ЛНР і ДНР почали відразу після анексії Криму навесні 2014 року. Російська влада офіційно не визнає вторгнення в Україну, попри численні факти та докази.

Мінський протокол щодо припинення вогню на Донбасі був підписаний 5 вересня 2014 року.

У лютому 2015-го в білоруському Мінську глави України, Росії, Франції та Німеччини підписали декларацію та комплекс заходів із виконання Мінських угод. Документи передбачали припинення військових дій і виведення незаконних збройних формувань з окупованих РФ територій, створення необхідних умов для проведення місцевих виборів тощо. Поки що вони не виконані.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Москва звинуватила Київ у пасивності під час реалізації Мінських домовленостей для припинення війни на Донбасі.

Пєсков заявив, що регулювати конфлікт стає "дедалі складніше з плином часу", але від української сторони в РФ нібито не надходять пропозиції про контакти.