Кравчук відповів спікеру Путіна за заяви про "провокації" України
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія вкотре продемонструвала свою агресивну поведінку. Зокрема, не йти на переговорні процеси, а робити все для того, щоб Україна виконувала тільки забаганки Кремля.
За його словами, в цьому й полягає її "філософія Росії", яка може вирішувати питання лише військовим шляхом. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи відмову РФ від повернення до режиму припинення вогню, а також висловлювання прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова про нібито "провокацію Україною війни на Донбасі".
"Будемо виходити з того, що росіяни уже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Це головне. Вони не бачать іншого шляху вирішення питань, тільки силовий. Російська позиція на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Це філософія і позиція Росії", – підкреслив Кравчук.
Перший президент України зазначив, що РФ "постійно і завжди" готується до війни, але українці повинні бути готовими до такого сценарію, і робити все, щоб найгірше не відбулося.
Він також відповів на заяву Пєскова. Той, нагадаємо, сказав, мовляв у Кремлі побоюються, що "Україна може спровокувати конфлікт, який може викликати силове вирішення питання на Донбасі".
"Росія перебуває на нашій землі, її війська, зброя, концентруються бронесили біля українського кордону. І раптово йому в голову приходить така примха, нібито "Україна може спровокувати" з його точки зору... Вони провокують, а ми "можемо"! І ось ця позиція, що Україна для них повинна виконувати ці забаганки, які вони вважають необхідними, і тільки ті рішення правильні, які вони пропонують. А йти на переговорні процеси вони відмовляються. Але це не означає, що ми будемо опускати руки", – запевнив Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
делегація України в Тристоронній контактній групі запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного і всеосяжного збереження режиму тиші на Донбасі. Але ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації – фактично Росія офіційно відмовилася від припинення вогню.
Спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що Україна найближчим часом може підняти питання про відновлення Росією режиму припинення вогню на рівні політичних радників "нормандської четвірки".
Також він на графіку наочно показав, як "Л/ДНР" посилювали обстріли на Донбасі перед зустрічами РНБО і ТКГ.