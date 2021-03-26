Кравчук відповів, чи припинилося перемир'я на Донбасі
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі "то підіймається, то опускається", але говорити, що його зовсім не існує або воно припинилося через обстріли з боку бойовиків – це не відповідає дійсності.
Такою думкою він поділився у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24". Перший президент також пояснив, як країна повинна реагувати на порушення з боку Росії.
"Якщо взяти цифри, то на багато разів зменшилася кількість обстрілів, а жертв – у п’ять і більше разів. Якщо порівнювати, то ситуація не погіршилася. Вона складна, є агресія Росії, спроби звинуватити Україну в тому, що вона не виконує Мінські домовленості..." – висловив переконання політик.
За його словами, Україна повинна й надалі демонструвати світу поведінку країни-агресора Росії.
"Ми завжди говоримо: Україна виконувала, виконує і буде виконувати домовленості, і про це говорять і Європа, і міністри "Великої сімки", які назвали РФ стороною конфлікту. Я вважаю, що нам треба продовжувати цю роботу, показуючи Росію такою, якою вона є насправді, хоч уже світ і Європа бачать це", – пояснив Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що більшість українських захисників на Донбасі гине внаслідок роботи снайперів незаконних збройних формувань.
Наприклад, у Кропивницькому 24 березня попрощалися із 28-річним воїном ЗСУ Кирилом Биковським, який загинув у зоні ООС під Шумами (Донецька область) від пострілу снайпера.