Кравчук відповів, чи припинилося перемир'я на Донбасі

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі "то підіймається, то опускається", але говорити, що його зовсім не існує або воно припинилося через обстріли з боку бойовиків – це не відповідає дійсності.

Такою думкою він поділився у програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24". Перший президент також пояснив, як країна повинна реагувати на порушення з боку Росії.

"Якщо взяти цифри, то на багато разів зменшилася кількість обстрілів, а жертв – у п’ять і більше разів. Якщо порівнювати, то ситуація не погіршилася. Вона складна, є агресія Росії, спроби звинуватити Україну в тому, що вона не виконує Мінські домовленості..." – висловив переконання політик.

За його словами, Україна повинна й надалі демонструвати світу поведінку країни-агресора Росії.

"Ми завжди говоримо: Україна виконувала, виконує і буде виконувати домовленості, і про це говорять і Європа, і міністри "Великої сімки", які назвали РФ стороною конфлікту. Я вважаю, що нам треба продовжувати цю роботу, показуючи Росію такою, якою вона є насправді, хоч уже світ і Європа бачать це", – пояснив Кравчук.

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