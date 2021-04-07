Кравчук сказав, як змусити Росію відновити переговори щодо Донбасу

Олексій Тітофф Політика 10:24, 7.04.2021 Оновлено: 10:31, 7.04.2021

Приєднання США до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі змусить Росію виконувати необхідні дії.

Про це для "РБК-Україна" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"США – єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов'язаних з організацією протидії Росії і поверненням Україні її територій Донбасу та Криму", – пояснив він.

Також Кравчук зазначив, що Україна не має наміру після закінчення карантину повертатися до Мінська (Білорусь) для продовження переговорів щодо Донбасу.

Раніше Кравчук сказав, що режим незаконного обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка буде заважати роботі делегацій у ТКГ.

Нагадаємо, що раніше віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Українська делегація в ТКГ більше не поїде до Мінська для переговорів і зустрічей після скасування карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кремлі відповіли на ідею України про зміну майданчика для засідань ТКГ.

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