Кравчук: Росія хоче знищити Україну, Мінські домовленості під загрозою

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості перебувають під загрозою, адже російські найманці, зокрема й 26 березня, обстрілювали позиції Збройних сил України із забороненої зброї.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Програму транслювали на YouTube-каналі Shuster online в п'ятницю, 26 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ба більше, було ще використано снайперів, і так ми маємо реальний факт порушення всіх домовленостей у мінському форматі, і в нормандському", – сказав Кравчук.

Він повідомив про те, що українська сторона звернулася до ОБСЄ з пропозицією провести термінове засідання безпекової групи. Воно може відбутися вже завтра, 27 березня.

"Після цього вже можна буде говорити про конкретні кроки, які буде вжито. Нині наше завдання – не допустити ескалації, розширення конфлікту", – зазначив глава делегації в ТКГ.

На телеканалі "Україна 24" Кравчук казав про те, що метою і завданням Росії є знищення України, вона хоче, аби ми перестали існувати як держава. Через це не можна розраховувати на те, що РФ та окупаційна влада невизнаних республік будуть діяти гуманно на Донбасі.

"Очікувати чогось від Росії та окупаційної адміністрації ОРДЛО не варто, тому що Росія була і залишається при своїй філософії – знищити Україну. І це для неї основне завдання. На перших порах можна зробити губернію, а в принципі Україна як держава не повинна існувати. Це позиція президента Росії пана Путіна, офіційно висловлена ​​позиція багато років тому", – заявив Кравчук.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на сході України біля Шумів 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл, унаслідок чого загинуло четверо воїнів Збройних сил України, ще двоє зазнали поранень.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі скликала екстрену внутрішню нараду через обстріли збройних формувань Росії на Донбасі.

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