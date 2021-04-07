Кравчук: Путін не готовий до широкомасштабної війни через страх

Президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни, тому що боїться її наслідків.

Як заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук, Путін не хоче великої війни, але хоче тримати під контролем Україну, Європу і всі демократичні цінності (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Росія не готова до широкомасштабної війни. Вона має багато внутрішніх проблем. За всієї непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає", – сказав він.

Також Кравчук вважає, що російський президент вже не зможе вести себе так, як він поводився кілька років тому.

"Світ побачив, з ким має справу. І я це бачу з заяв НАТО і політиків високого рангу в усьому світі", – резюмував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Кравчука, змусити Росію залишити окуповані українські території можна спільними зусиллями США і Європи.