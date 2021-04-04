Кравчук: ми хочемо бачити у жителів ОРДЛО інтерес бути з Україною

Україна не залишить жителів тимчасово окупованих територій і робитиме все, щоб вони інтегрувалися в українську дійсність і жили на основі закону, демократії і свободи.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини). Відзначивши, що держава зробить усе, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ.

"Щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що зараз для них проблематично", – сказав він.

Водночас він наголосив, що жителі ОРДЛО повинні жити в демократичному суспільстві і використовувати принципи демократії і свободи для вирішення своїх проблем як особистого, так і суспільного характеру. Кравчук попросив їх "задуматися".

"Щоб були якісь відповідні дії. Щоб ми бачили їхній інтерес бути з Україною. Щоб люди розуміли, що пропаганда, яка ведеться на території непідконтрольній Україні Донецької та Луганської областей, – це обман, придумані або надумані речі", – підсумував він.

Кравчук наголосив, що життя в Україні – не таке, як показує російсько-кремлівська пропаганда і наша країна ніколи не піде війною на Донбас. Однак готова відповісти на військові дії.

"Я заявляв і заявляю: ми не будемо сидіти і мовчати, поки нас убивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь. Добром – на добро", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кравчук висловив думку, що російсько-український конфлікт на Донбасі може перерости в Третю світову війну. Він зауважив, що шлях сили ніколи не призведе до тривалого миру, спокою і вирішення питань. Тільки домовленості.

Також глава делегації висунув ультиматум росіянам – українці не братимуть участь у засіданнях політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи доти, поки не буде виведено "громадську експертку" Майю Пирогову.

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