Контрабанда вакцини від COVID-19: прем'єр буде перевірити сам себе
Лысый выхухоль, странным образом ставший премьер-министром, заявил о том, что с особой тщательностью будет проверять информацию о контрабанде вакцины от коронавируса "для ВИП-ов".
Кто там поближе к палате, где содержат этого у#ственно-о#сталого, - сообщите, что проверять он будет сам себя.
Потому что контрабанда в этой стране осуществляется и контролируется исключительно таможней и пограничниками.
А он их начальник по Кабмину.
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Джерело:Facebook Олександра Дубинського