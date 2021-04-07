Коаліція для "слуг" можлива лише з "Батьківщиною", для Тимошенко ситуація Win-Win, – експерт

Політичні реалії сьогодення ставлять "слуг народу" в ситуацію, коли коаліція можлива тільки з "Батьківщиною". Цим користується Юлія Тимошенко і публічно оголошує свої умови для ймовірного об’єднання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олег Саакян. За його словами, такий крок легітимізує ці перемовини в очах виборців і є свідченням державницької позиції лідерки "Батьківщини".

Експерт нагадав, що під час нещодавньої пресконференції у Дніпрі Тимошенко повідомила, що її команда готова об’єднувати зусилля з владною командою в інтересах українців, адже "пустопорожня критика влади жодним чином не полегшить становище людей". Її умови для коаліції: курс на національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди.

"Це точно сподобається електорату, і це слова, швидше, з позиції морального авторитета, ніж просто опозиційного політика", – вважає експерт.

На його переконання, така заява демонструє пріоритети команди та державницьку позицію її лідерки.

"Для Тимошенко тепер ситуація він-він. І якщо "слуги" пристануть на умови й сформується коаліція, і якщо відкинуть, й все рухатиметься до дочасних виборів", – написав політолог.

Нагадаємо, напередодні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не заперечив можливість створення коаліції із "Батьківщиною". А Юлія Тимошенко назвала три умови, за яких її команда погодиться на союз із командою президента.