Коаліція для "слуг" можлива лише з "Батьківщиною", для Тимошенко ситуація Win-Win, – експерт
Політичні реалії сьогодення ставлять "слуг народу" в ситуацію, коли коаліція можлива тільки з "Батьківщиною". Цим користується Юлія Тимошенко і публічно оголошує свої умови для ймовірного об’єднання.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олег Саакян. За його словами, такий крок легітимізує ці перемовини в очах виборців і є свідченням державницької позиції лідерки "Батьківщини".
Експерт нагадав, що під час нещодавньої пресконференції у Дніпрі Тимошенко повідомила, що її команда готова об’єднувати зусилля з владною командою в інтересах українців, адже "пустопорожня критика влади жодним чином не полегшить становище людей". Її умови для коаліції: курс на національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди.
"Це точно сподобається електорату, і це слова, швидше, з позиції морального авторитета, ніж просто опозиційного політика", – вважає експерт.
На його переконання, така заява демонструє пріоритети команди та державницьку позицію її лідерки.
"Для Тимошенко тепер ситуація він-він. І якщо "слуги" пристануть на умови й сформується коаліція, і якщо відкинуть, й все рухатиметься до дочасних виборів", – написав політолог.
Нагадаємо, напередодні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не заперечив можливість створення коаліції із "Батьківщиною". А Юлія Тимошенко назвала три умови, за яких її команда погодиться на союз із командою президента.