Коаліція для "слуг" можлива лише з "Батьківщиною", для Тимошенко ситуація Win-Win, – експерт

Гліб Іванов Політика 10:55, 7.04.2021

Політичні реалії сьогодення ставлять "слуг народу" в ситуацію, коли коаліція можлива тільки з "Батьківщиною". Цим користується Юлія Тимошенко і публічно оголошує свої умови для ймовірного об’єднання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олег Саакян. За його словами, такий крок легітимізує ці перемовини в очах виборців і є свідченням державницької позиції лідерки "Батьківщини".

Експерт нагадав, що під час нещодавньої пресконференції у Дніпрі Тимошенко повідомила, що її команда готова об’єднувати зусилля з владною командою в інтересах українців, адже "пустопорожня критика влади жодним чином не полегшить становище людей". Її умови для коаліції: курс на національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди.

"Це точно сподобається електорату, і це слова, швидше, з позиції морального авторитета, ніж просто опозиційного політика", – вважає експерт.

На його переконання, така заява демонструє пріоритети команди та державницьку позицію її лідерки.

"Для Тимошенко тепер ситуація він-він. І якщо "слуги" пристануть на умови й сформується коаліція, і якщо відкинуть, й все рухатиметься до дочасних виборів", – написав політолог.

Нагадаємо, напередодні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не заперечив можливість створення коаліції із "Батьківщиною". А Юлія Тимошенко назвала три умови, за яких її команда погодиться на союз із командою президента.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Кулеба назвав умову відкриття вогню на Донбасі

Дружина заарештованого Семенченка звернулася до Зеленського з проханням. Відео

На Буковині від коронавірусу померла 28-річна вагітна лікарка-педіатриня

У "Загонах Путіна" назвали борщ "споконвічно російською стравою", яку ще "діди варили". Відео

Австрійська газета назвала війну на Донбасі "громадянською": у посольстві обурилися