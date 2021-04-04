Кива оприлюднив нову декларацію: зникла жомова яма, але з'явився годинник Rolex

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік.

У новій е-декларації нардеп зазначив, що за минулий рік заробив 454 тисячі гривень. При цьому готівкою в банку він тримає 425 тисяч гривень.

Місцем проживання він вказав квартиру в Києві, яка належить його дочці Катерині Киві.

У декларації депутат зазначив, що користується позашляховиком Toyota Land Cruiser 200 2019 року за 2 мільйони 197 тисяч гривень, який належить братові Дмитру Киві.

Також Кива повідомив, що отримав від брата в подарунок годинник Rolex за 392,4 тисячі гривень.

У володінні у нардепа є земельна ділянка в селі Соснівці Полтавської області площею 1 480 квадратних метрів.

Відзначимо, що в цьому році з декларації Киви зникла жомова яма, яку він здавав в оренду. Нагадаємо, журналісти-розслідувачі розповіли про те, що нардеп Кива задекларував квартиру, в якій не живе, переміщається по місту на автомобілі з неіснуючими номерами і отримує більше мільйона в рік від оренди жомової ями, яка поросла бур'яном.

Пізніше Кива показав "жомову яму", на якій заробив мільйони, і обматюкав журналістів.

Декларація Киви Скріншот

Декларація Киви Скріншот

Декларація Киви Скріншот

Декларація Киви Скріншот

Декларація Киви Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти виявили зв'язок між нардепом Іллею Кивою та компанією, зареєстрованою жителем окупованих територій Луганської області.