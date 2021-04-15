Китай заявив, що не визнає Крим російським

Юрій Сергієнко Політика 20:29, 15.04.2021 Оновлено: 20:37, 15.04.2021

Китайський уряд не має наміру визнавати анексію Росією Криму та забороняє контактувати з окупантами.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін за підсумками консультацій у режимі відеоконференції з першим заступником глави МЗС КНР, повідомив чиновник на своїй сторінці у Facebook.

Також його запевнили, що органам центральної і регіональної влади країни донесено інформацію про заборону на контакти з окупантами на півострові.

"Уряд не визнає спроби анексії АРК Росією і доніс органам центральної і регіональної влади Китаю інформацію про заборону контактів з окупаційною владою", – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони домовилися про співпрацю в декількох сферах:

  • створення механізму кризових комунікацій для обговорення питань національних інтересів двох країн;

  • напрацювання пакета рішення щодо лібералізації торгівлі між Китаєм і Україною;

  • активізація контактів між громадянами – найближчим часом почнеться переговорний процес;

  • уряд Китаю підтвердив готовність сприяти Україні в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Facebook Євгена Єніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Великій сімці" (G7) висловили підтримку територіальній цілісності і незалежності України, а також закликали Росію припинити провокації і дестабілізувальні дії біля кордонів нашої країни.

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