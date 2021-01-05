Известно, что история иногда повторяется (Маркс даже говорил, что сначала событие происходит как трагедия, а потом — как фарс). Наиболее часто приводят в качестве примера Линкольна и Кеннеди (в этом случае, впрочем, оба раза была трагедия). 100 лет разделяло годы их избрания в качестве Президента США (1860 и 1960), годы рождения их убийц (1839 и 1939), а также годы рождения их преемников (1808 и 1909).

Кстати, оба преемника носили фамилию Джонсон; секретарь Линкольна носил якобы фамилию Кеннеди (по другим источникам — его звали Джон, как Кеннеди), а фамилия секретаря Кеннеди была Линкольн; такой же ("Линкольн") была и марка автомобиля, в котором Кеннеди был убит; впоследствии на этом автомобиле производства "Форд" ездил Президент Джеральд Форд, а затем он был помещён в музей Генри Форда, при этом Линкольн был убит в театре Форда; оба — и Линкольн, и Кеннеди — были убиты в пятницу, накануне праздника, прилюдно, на глазах собственных жён, пулями сзади, южанами, скрывавшимися на складах и убитыми до суда из кольта, причём это лишь краткий (хоть и знаменитый) перечень совпадений.

У другой пары — Наполеон и Гитлер — важнейшие события повторялись с разницей 129 лет (вход в Вену, переход границы России, подход к Москве, окончательное поражение).

Разница между этим отличием (129) и предыдущим (100) — 29 лет. Именно столько разделяло смерти коммунистических вождей: Энгельс ("борода") умер в 1895-м, Ленин ("бородка") — в 1924-м, Сталин ("усы") — в 1953-м, а завершающий этот "волосатый" цикл Брежнев ("брови") — в 1982-м.

Было бы странно, если бы повторения не затронули циклы по китайскому календарю. И если маленький цикл составляет по нему 12 лет, то большой цикл — 60: именно столько отделяет, например, 2021-й (белый металлический Бык) от 1961-го (тоже Бык, тоже металлический, тоже белый).

Но перед тем, как заглянуть в 1961-й, на мгновенье вспомним о 1960-м, который "должен был" в чём-то повториться в прошедшем 2020-м:

непривычное множество необычно разнообразных всевозможных катастроф: авиа, на шахтах, подлодках, т. д.;

неординарные политические события — ссора СССР и Китая, Куба национализировала американскую собственность на острове, Хрущёв грозился показать кузькину мать и стучал ботинком в ООН;

тогда же случился всплеск борьбы темнокожих за свои права, обернувшийся обретением независимости многих африканских стран, что продолжалось, кстати, и в 1961-м году. К нему и перейдём, лишь отметим, что обилие катастроф и эксцессов в 1960-м, как и массовый подъём движения за расовое равенство в чём-то так или иначе отразились в прошедшем 2020-м.

Итак, ключевые события 1961-го, предыдущего года Белого Бычка из металла:

смена американского президента-республиканца президентом-демократом;

обнаружение в Калифорнии "артефакта из Косо" — металлической (как наш Бык!) "свечи зажигания" — стержня в керамическом цилиндре в медном шестиугольнике с примесью неустановленных материалов;

прорыв дамбы в Бабьем Яру в Киеве, когда по официальной версии погибло 147 человек, по неофициальной — в 10 раз больше;

апрельский "всплеск активности": первый полёт человека в космос; заявление о социалистической ориентации Кубы; подписание Венской конвенции о дипломатических отношениях; мятежи на Кубе (высадка десанта) и французских генералов в Алжире; уникальные парламентские выборы в Гаити, по завершении которых было объявлено, что заодно переизбран на очередные 6 лет и президент Дювалье, фигурировавший в бюллетенях в приписке,— причём всё это, включая подавление обоих мятежей, успело произойти за 15 дней;

социалистические декреты Насера в Египте;

второй полёт в космос, а через неделю — начало строительства Берлинской стены — разделившего мир "железного занавеса";

гибель Генерального секретаря ООН в небе над Африкой (Даг Хаммаршельд), а через неделю Всеправославное совещание в Родосе (1194 года спустя после предыдущего, которое было в 767 году);

первый подземный ядерный взрыв (испытание в Семипалатинске), через 19 дней — самое мощное ядерное испытание в истории с главным параметром 50 мегатонн, а на следующий день — принятие в том же СССР программы развёрнутого строительства коммунизма;

наконец, принятие ООН Декларации о запрещении военного применения ядерного оружия.

Такой вот был разнообразный предыдущий Белый Бычок из металла.