Ініціатива першої леді "Без бар’єрів" перетворюється на масштабний рух, – Кирило Тимошенко

Ініціатива першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів" перетворюється на масштабний рух, до якого приєднуються цілі міста та області. До Меморандуму про розвиток безбар’єрної архітектури долучилися Донецька, Вінницька і Черкаська область, а також Маріуполь і Вінниця.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він розповів, що голови цих обласних адміністрацій та міст у п'ятницю, 19 березня, поставили свої підписи під Меморандумом.

"За кожним бар'єром в Україні стоїть доля конкретної людини. Багатьом із нас (до речі, мені також) дуже добре відомі ситуації, коли мама з дитячою коляскою не може зайти до будівлі, бо вхід для цього абсолютно не пристосований. Або про те, як бар'єри впливають на маломобільних людей", – пише Тимошенко.

Заступник голови ОП переконаний, що бар’єри треба перетворити на можливості. І саме таку філософію заклала в свою ініціативу Олена Зеленська. Зокрема, Меморандум передбачає підвищення доступності та інклюзивності інфраструктури, транспорту, споруд, будівель і громадських просторів; впровадження безбар’єрних маршрутів; безбар’єрність у сферах публічних послуг, медицини, освіти, працевлаштування, ведення бізнесу, у галузі культури, туризму, спорту.

"Безбар'єрність має стати не чимось надзвичайним, а суспільною нормою. До речі, особливу увагу на це ми звертаємо у рамках президентської програми "Велике будівництво", – зауважив Тимошенко, який є координатором національної інфраструктурної програми.

"Дитячі садочки, школи, басейни стають доступними для маломобільних груп населення. У приймальних відділеннях лікарень ми будуємо пандуси не тільки на вході, а й "теплі бокси" для заїзду карет швидкої допомоги. Навіть один зруйнований бар'єр може якісно змінити життя людини. Давайте змінювати!", – закликав Тимошенко, додавши, що інші області та міста можутьдолучатися до Меморандуму про розвиток безбар’єрної архітектури.

Раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" до кінця 2023 року планують відновити всі 20 тисяч км доріг державного значення.