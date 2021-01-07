Гроші взяли, а вкололи "воду"? Бродський уточнив дані ВВС про контрабанду вакцини в Україні

Кирило Лютий Політика 16:13, 7.01.2021 Оновлено: 16:13, 7.01.2021

В Ізраїлі спростували інформацію про те, що до України контрабандою могли вивезти вакцину від коронавірусу. Отже, українських політиків і бізнесменів, які робили щеплення, могли обдурити, вколовши їм не Pfizer, а іншу речовину.

Як передає ВВС, спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна запевнив, що вивезти вакцину з країни непомітно – неможливо.

"Вакцини вимагають глибокої заморозки", – зазначили у відомстві.

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський пізніше відреагував на цю заяву. Він зазначив, що, очевидно, якщо вакцину з Ізраїлю не вивозили, тоді в нашу країну завезли підробку.

"Продовжую стверджувати, що Роман Гольдман (клініка "Меділенд") проводить вакцинацію вакциною Pfizer українським чиновникам і бізнесменам за 2500 євро. Допомагає йому глава комітету парламенту Михайло Радуцький", – заявив він.

За інформацією Бродського, недавно в Україну таємно завезли партію вакцини Pfizer. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, недавно отримали першу дозу вакцини в клініці пластичної хірургії і косметології "Меділенд", до якої має відношення Роман Голдман. Українськими беніфіціарами таємної вакцинації Бродський назвав нардепа Радуцького і скандального російсько-українського підприємця Павла Фукса.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію Михайла Бродського і доручив СБУ та іншим правоохоронцям провести розслідування. По темі пізніше висловилися і сам прем'єр, і деякі інші політики.

  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також заявив, що чув про появу нелегальної вакцини від COVID-19 в країні кілька днів тому.

  • При цьому в інших країнах Європи і в США дотримується сувора черга, щеплення чекає як королева Єлизавета II, так і самі розробники вакцини. Лише в Польщі знайшлися "багаті і знамениті" хитруни, які тепер будуть серйозно покарані.

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