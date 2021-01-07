Гроші взяли, а вкололи 'воду'? Бродський уточнив дані ВВС про контрабанду вакцини в Україні

В Ізраїлі спростували інформацію про те, що до України контрабандою могли вивезти вакцину від коронавірусу. Отже, українських політиків і бізнесменів, які робили щеплення, могли обдурити, вколовши їм не Pfizer, а іншу речовину.

Як передає ВВС, спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна запевнив, що вивезти вакцину з країни непомітно – неможливо.

"Вакцини вимагають глибокої заморозки", – зазначили у відомстві.

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський пізніше відреагував на цю заяву. Він зазначив, що, очевидно, якщо вакцину з Ізраїлю не вивозили, тоді в нашу країну завезли підробку.

"Продовжую стверджувати, що Роман Гольдман (клініка "Меділенд") проводить вакцинацію вакциною Pfizer українським чиновникам і бізнесменам за 2500 євро. Допомагає йому глава комітету парламенту Михайло Радуцький", – заявив він.

За інформацією Бродського, недавно в Україну таємно завезли партію вакцини Pfizer. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, недавно отримали першу дозу вакцини в клініці пластичної хірургії і косметології "Меділенд", до якої має відношення Роман Голдман. Українськими беніфіціарами таємної вакцинації Бродський назвав нардепа Радуцького і скандального російсько-українського підприємця Павла Фукса.

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