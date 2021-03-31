Головний фіскал Мельник може кришувати виробництво контрафактних сигарет в промислових масштабах, – Таран

Глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник може бути причетним до "кришування" виробництва контрафактних сигарет в Україні.

Про це в Facebook написав політичний експерт Віктор Таран. Він нагадав, що ще 2018 року журналісти-розслідувачі викрили підприємство "Юнайтед Тобако" в Жовтих Водах у масовому виробництві сигарет з підробленими акцизними марками. Було відкрито кримінальне провадження.

Слідство встановило, що підприємство ухилилося від сплати 2,47 млн грн акцизного збору. За оцінками прокуратури, незаконне виробництво приносило організаторам до 3 млн доларів прибутку на місяць.

"Тоді все закінчилося великим пшиком. Директор виплатив відносно невеликий штраф і справу закрили, – пише Таран. – За 2 минулі роки нічого не змінилося. Контрафакт продовжують виробляти в промислових масштабах".

Посилаючись на дані Рахункової палати, експерт повідомив, що тільки за 1 півріччя 2019 року ТОВ "Юнайтед Тобако" виготовило 4,52 млн пачок сигарет, використавши при цьому лише 0,44 млн штук акцизних марок.

"Це означає, що існує ймовірність, що 90% вироблених сигарет "Юнайтед Тобако" продовжувало реалізовувати без сплати акцизу. А це 63 млн невиплаченого акцизу тільки за півроку", – повідомив експерт.

На його думку, відповідальність за контрафакт несуть керівники правоохоронних органів Дніпропетровської області, зокрема прокурор області Валерій Прихожанов, а також глава ДФС Вадим Мельник. Таран вважає, щоб наповнити держбюджет і підтримати економіку під час кризи, прем'єр-міністру Денису Шмигалю необхідно "жорстко поспілкуватися" з Мельником.

"Звичайно, ставити на місце керівника ДФС, ламаючи корупційні схеми, це не книжки Папі Римському на постановочному фотосеті дарувати. Це набагато складніше. Але рано чи пізно лад в країні треба наводити. І якщо з цим не впорається цей прем'єр, то наводити лад буде наступний. Той, хто не боїться ні прокуратури, ні ДФС", – заявив експерт.

Він додав, що десятки мільйонів гривень, які держбюджет втрачає через виробництво контрафактних підакцизних товарів, могли б бути спрямовані на фінансову підтримку ФОПів, які постраждали від локдауну. Замість цього Кабмін і Верховна Рада пропонують їм задовольнятися "подачкою" у 8 тисяч гривень.