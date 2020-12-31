У планах партії "Голос" у 2021 році зосередитися на розвитку інфраструктури для масштабної вакцинації населення України від коронавірусу, реалізації стратегії деокупації Донбасу й Криму та продовжуватимуть планомірну боротьбу з російськими інформаційними атаками.

Про це заявила лідерка політичної сили, народна депутатка Кіра Рудик, передає "Інтерфакс". Вона нагадала, що парламент уже ухвалив закон "Голосу" про прискорений доступ до вакцини.

"Надалі наші сили будуть зосереджені на розвитку інфраструктури для масштабної вакцинації населення. Також ми розробимо і представимо більш глобальний план боротьби з поширенням коронавірусу", – сказала Рудик.

Вона наголосила, що в 2021 році головною для "Голосу" стане імплементація всіх ініціатив, яким партія дала старт у 2020 році, особливо, що стосуються боротьби з пандемією COVID-19 і її наслідками для економіки та бізнесу.

Лідерка партії нагадала, що депутати з фракції "Голос" розробили законопроєкт про масштабне тестування медиків на COVID-19 і зберегли їм зарплати на час самоізоляції, продовжили до 2022 року закупівлю ліків і медичних виробів через міжнародні організації.

"Беручи бюджет на 2021 рік, нашим депутатам вдалося внести декілька поправок, які полегшують роботу бізнесу в умовах карантину, зосереджують кошти від акцизів у руках місцевих бюджетів. У першому кварталі наступного року ми повернемося до перегляду держбюджету-21 і внесемо ще декілька поправок, щоб перекинути кошти з другорядних статей видатків на першочергові: закупівлю вакцин і підтримку малого та середнього бізнесу", – зазначила Рудик.

Політикиня пообіцяла, що в новому році "Голос" також представить план економічного зростання. Серед позитивів 2020 року вона назвала результати "Голосу" на місцевих виборах.

"І наступного року ми спрямуємо зусилля для досягнення результатів роботи в тих місцевих радах, до яких пройшли депутати від "Голосу" – Київ, Львів, Рівне, Черкаси. А це – поліпшення умов для зростання підприємництва, доступу до освіти та медицини. А також на боротьбу з корупційними схемами на місцях і в центральних органах влади", – сказала вона.

Нардепка звернула увагу на те, що продовжиться боротьба і на геополітичному рівні.

"Ми з колегами з фракції "Голос" послідовно переконуватимемо українську владу поховати і так давно мертві "Мінські домовленості" і не догоджати Росії. "Мінськ" вигідний тільки Путіну. Тому ми не зволікали і підготували для України альтернативу – "Стратегію холодної деокупації Криму та Донбасу". І наступного року наші депутати на чолі з Сергієм Рахманіним зосередяться на його впровадженні", – сказала вона.

На думку Рудик, наступного року український парламент більше уваги приділятиме питанням окупованого РФ Криму.

"Депутати "Голосу" зібрали Кримську платформу – тепер усі фракції (крім "ОПЗЖ") разом працюватимуть над проблемами окупованого півострова", – прогнозує нардепка.

Вона також наголосила, що в 2021 році депутати з "Голосу" продовжуватимуть планомірну боротьбу з російськими інформаційними атаками і зосередяться на контрпропаганді.

"У році, що минає, ми нагадали владі про санкції проти російських соцмереж і змусили продовжити їх. Але ми пам'ятаємо і про ЗМІ, які фінансує Кремль і які працюють в інтересах нашого ворога всередині країни", – сказала Рудик.