Глави МЗС країн ЄС обговорять військову активність Росії навколо України: запросили Кулебу
Питання збільшеної активності Росії навколо України обговорять на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 19 квітня.
Про це йшлося під час телефонної розмови між віцепрезидентом Єврокомісії Жозепа Боррелем і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляється на сайті МЗС. Останнього запросили на зустріч.
Під час переговорів міністр поінформував Борреля про ситуацію з безпекою на Донбасі. Той зі свого боку запевнив, що позиція ЄС щодо України залишається незмінною.
"Поговорив з міністром закордонних справ України. Із серйозною стурбованістю стежив за російською військовою активністю навколо України. Непохитна підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності. Обговоримо з Дмитром Кулебою на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ", – написав Боррель в Twitter.
Кулеба уточнив, що зустріч відбудеться через два тижні – 19 квітня.
"ЄС з вами: так глав дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і запросив мене взяти участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС", – зазначив він на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал-лейтенант Збройних сил США, колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес заявив, що в останні два дні російська авіація і підводні човни показують підвищену активність, зокрема в Чорному морі.