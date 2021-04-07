Глава Радбезу РФ пригрозив ужити "конкретних заходів" проти України

Юрій Сергієнко Політика 18:59, 7.04.2021 Оновлено: 19:13, 7.04.2021

Москва "відстежує" ситуацію на Донбасі і вживатиме "конкретних заходів, виходячи з її розвитку".

Таку заяву зробив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев в інтерв'ю "Комерсанту". Водночас він зазначив, що планів втручатися нібито немає.

"Ми таких планів не виношуємо, ні. Але уважно відстежуємо ситуацію. Виходячи з її розвитку, буде вжито конкретних заходів", – сказав Патрушев, відповідаючи на запитання про те, чи готова Росія відкрито втрутитися в "конфлікт в Україні".

Також Патрушев заявив, що загострення на Донбасі, це нібито "наслідок внутрішніх проблем в Україні".

Зазначимо, що тільки за минулу добу, 6 квітня, збройні формування Росії 14 разів порушили режим припинення вогню. Також, у той день загинули троє українських військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив про масштабну підтримку Росії і пригрозив масованим наступом терористів.

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