Гіркін зізнався, що генерали ФСБ сколотили статки на Донбасі. Відео
Колишній ватажок терористичного формування "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, що генерали ФСБ Росії сколотили статки за час війни на Донбасі.
Про це він заявив в одному з ефірів, фрагмент якого в Telegram опублікував офіцер ЗСУ Анатолій ("Штірліц") Штефан. У ньому терорист уточнив, що така ж тенденція спостерігалася і в інших регіонах, в які вторгалася Росія (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Як відновлювали Чечню, Абхазію, Південну Осетію – це все я бачив своїми очима. Коли президент Південної Осетії (Едуард) Кокойти, приятель (колишнього радника президента Росії Владислава) Суркова, побудував три палаци в трьох різних регіонах Росії, і не побудував за три роки нічого в Південній Осетії", – зазначив Гіркін.
За його словами, те саме буде і на Донбасі: "Багато вже зроблено великих статків, в тому числі і генералами мого колишнього відомства (ФСБ РФ). Я знаю прізвища".
(Відео – Telegram Анатолія Штефана)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гиркин визнав, що територія тимчасово окупованого Росією Донбасу перетворилася на "клоаку і помийну яму".