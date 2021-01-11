Геращенко: у Раді повторно зареєстрували законопроєкт про статус полонених, який блокує монобільшість

Законопроєкт про статус полонених, ухвалення якого блокує монобільшість, повторно зареєстрували в парламенті.

Про це йдеться в дописі співголови фракції "Європейська солідарність", Уповноваженої президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019) Ірини Геращенко у Facebook, пише пресслужба політсили.

"За кого сьогодні бореться Україна? Хто опікується родинами заручників? Хто на постійному контакті з їхніми батьками і дружинами? Через деструктивну позицію РФ звільнення українських бранців заблоковано, але влада могла б більше опікуватися захистом тих, хто пройшов полон", – переконана Геращенко.

"У минулому скликанні ми ухвалили закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні, на жаль, нинішній парламент заблокував цю ініціативу. Сьогодні [11 січня] "Європейська солідарність" разом із колегами з "Голосу" повторно зареєстрували закон про статус полонених – держава має взяти відповідальність за реабілітацію, допомогу в юридичному захисті й супроводі підготовки позовів проти причетних до катувань, соціальну підтримку", – переконана політикиня.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ірина Геращенко розповіла, що медикам доводиться працювати в мокрих костюмах за копійки. А через невідповідні умови праці в період пандемії коронавірусу вони звільняються з роботи.