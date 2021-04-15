Геращенко: рішення уряду забрати у лікарів 6,5 млрд грн для закупівлі вакцин – це злочин

Фракція "Європейська солідарність" зібрала необхідні 150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради з питань пандемії.

Про це з трибуни парламенту повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона назвала злочинним рішення уряду забрати з програми медичних гарантій 6,5 мільярдів гривень для закупівлі вакцин.

"Європейська солідарність" наполягає на тому, що має бути негайно проведене позачергове засідання Верховної Ради України, яке буде присвячене саме питаню протидії пандемії. Ми вимагаємо перерозподілити кошти з бюджету – тільки не на індустріальні парки для "своїх" та "інвест-нянь", а щоб ці кошти забрали з Офісу президента, із силових та репресивних органів і передали саме медикам і військовим", – наголосила політикиня.

Вона зауважила, що фінансова ситуація в країні критична, а уряд вирішив для закупівлі вакцин забрати гроші з фінансування медичних гарантій – тобто у лікарів та медзакладів, які навпаки потребують підтримки.

"Понадплановий дефіцит Пенсійного фонду сьогодні складає більше 7,5 мільярдів гривень. Немає грошей на лікарняні, йдуть затримки виплат лікарняних і зарплат. Що відбувається сьогодні в медицині, ми знаємо. Уряд вирішив із бюджетної програми медичних гарантій за один день перекинути 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцини. Це злочин", – обурилася Геращенко.

Крім того, у "ЄС" зажадали проведення засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), присвяченого саме питанням вакцинування населення.

"Ми дякуємо кожному народному депутату, які підписалися під ініціативою "Європейської солідарності" про проведення позачергового засідання, присвяченого пандемії. Серед цих 150 підписів немає тільки підписів монобільшості, тому що вони займаються "потьомкінськими деревнями" і думають про те, як вкрасти гроші зі злиденного українського бюджету", – резюмувала Геращенко.

Як відомо, 8 квітня Петро Порошенко презентував оновлений стратегічний антиковідний план, який передбачає 10 кроків для захисту українців від пандемії. Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок за рахунок відомчих медзакладів.

"Мета цього плану – захист життя і здоров’я українців, подолання пандемії, соціальних наслідків пандемії шляхом набуття колективного імунітету від коронавірусної хвороби", – наголосив Порошенко.