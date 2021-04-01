Генерал США назвав мету скупчення військ РФ на кордоні з Україною

Колишній командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.

За його словами, можливо, так у Росії намагаються створити невизначеність і дестабілізувати Україну. Про це Ходжес заявив в коментарі "Голосу Америки".

Він назвав перебування військ РФ на кордоні частиною "типових дій Кремля щодо створення загрозливих сценаріїв".

"Той факт, що на кордоні з Україною розміщені російські війська, і вони не пішли звідти після оголошення, що вони підуть, не означає автоматично, що буде нова операція. Але це план, щоб створити невизначеність, дестабілізувати Україну й застосувати важелі впливу. І звичайно, я б сказав, що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена, це випробування для нового президента США", – зазначив Ходжес.

Він підкреслив, що загибель українських військових на Донбасі з моменту перемир'я зумовлює його недовіру до слів і дій Росії. Ходжес вважає, що адміністрація президента США Джо Байдена повинна вжити низку кроків для безпеки України.

"Три речі, які адміністрація повинна зробити: ми зобов'язані переконатися, що у нас є стратегія і люди на місці – посли, в Міністерстві оборони, які зможуть дивитися на весь Чорноморський регіон. Друге – нам потрібно тісніше працювати з Берліном і Парижем, тому що це дві столиці, які повинні привернути Кремль до відповідальності. і поки, на мою думку, вони не зробили нічого для вагомого тиску на Кремль. і третя річ, яку потрібно зробити – чоловіки і жінки в українській армії заслуговують сильного, прозорого, етичного уряду, вільного від корупції", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Командування сил армії США в Європі підвищило рівень готовності з можливої кризи до потенційно неминучої кризи у відповідь на стягування додаткових військ Росії на кордон з Україною.