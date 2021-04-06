Гармаш розповів, які питання Україна винесе на позачергове засідання ТКГ

На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, яке ініціювала Україна, обговорюватимуться питання безпеки на Донбасі й повернення до стану перемир'я де-факто.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів представник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш. За його словами, цього вимагає загострення на фронті. Адже з моменту останньої зустрічі в зоні ООС вже загинуло кілька українських захисників.

"Ситуація напружилася, тому ми дійсно ініціюємо позачергове засідання, чергове має бути в наступну середу (14 квітня. – Ред). Ситуація вимагає швидшої реакції", – пояснив він.

Також Гармаш пояснив, чому росіяни відмовилися дотримуватися режиму тиші з 1 квітня. За його словами, окупанти пояснили це тим, що нібито не є стороною конфлікту, а лише членом ТКГ. За їхньою логікою, Україна повинна домовлятися винятково з терористичними "Л/ДНР".

"Наша справа – порушувати питання, від яких вони хочуть вкотре відмовитися і продемонструвати всьому світу, що вони не хочуть повертатися до режиму перемир'я. Це вже їхні проблеми. Це питання не тільки зупинки війни, а й дипломатичне теж", – резюмував Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про позачергову зустріч після загибелі українських військових на фронті. Мета – негайне ухвалення рішучих заходів щодо відновлення режиму припинення вогню і повернення до виконання домовленостей від 22 липня 2020 року.