Фонд Порошенка придбав для України ще 20 кисневих концентраторів

20 кисневих концентраторів виробництва США, придбані Фондом Порошенка спільно з волонтерами, прибули в Україну і найближчим часом будуть передані у медичні заклади. Про це п’ятий Президент, лідер "Євроейської Солідарності" повідомив в інтерв‘ю на телеканалі "Прямий". Порошенко також зазначив, що загалом від початку епідемії коронавірусу на допомогу лікарням та людям із вразливих груп було витрачено понад 150 мільйонів гривень.

"Я приїхав до вас з приємної події. Надійшло ще 20 американських високотехнологічних кисневих концентраторів. Представники фонду поїхали їх розмитнювати", – зазначив Порошенко.

Як відомо, загалом Фонд Порошенка зміг привезти з-за кордону сотню кисневих концентраторів, які дозволяють підключити одночасно по два пацієнта.

"І це надзвичайно важливо. Уявіть собі, що 200 людей одночасно будуть мати доступ до кисню в лікарнях", – говорить Порошенко.

Він також зазначив, що Фонд та активісти ГО "Справа громад" протягом року підключалися на тих ділянках, де найбільше була потрібна допомога.

"Коли лікарів залишили без засобів захисту – ми тоді завозили унікальні технологічні захисні костюми для того, щоб хоча би першу хвилю зупинити, дати медичним працівникам відповідний захист. Це були і окуляри, і пульсоксиметри. Це були і відремонтовані десятки апаратів штучної вентиляції легень, і цифрові рентгенівські апарати для швидкої діагностики", – зазначив п’ятий Президент.

"Мій благодійний Фонд витратив разом з компаніями більше 150 мільйонів гривень", – повідомив Порошенко.

Він також зауважив, що благодійники не всюди можуть підставляти плече, зокрема, у питанні постачання вакцин такої можливості немає. Оскільки світові виробники працюють тільки з органами офіційної влади, то саме уряду Зеленського необхідно негайно подбати про вакцинацію людей. "У вас є час зараз. Час є півтора-два місяці – і ви маєте це підготувати", – наголосив Порошенко.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень.

Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.

Зараз Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на COVID-19. Апарати вже надійшли в лікарні та військові шпиталі на Донеччині, Буковині, Прикарпатті, Тернопіллі, у Запорізькій, Рівненській, Львівській, Київській та інших областях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності", Петро Порошенко закликав жорстко регулювати ціни на тести і вакцини від коронавируса.