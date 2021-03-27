Фонд Порошенка передав кисневі концентратори на Прикарпаття, що потерпає від COVID-19

Фонд Петра Порошенка передав в Івано-Франківську область чергову партію кисневих концентраторів. Цього разу апарати отримають сільські та селищні амбулаторії, фельдшерсько-акушерськи пункти.

Кисневі концентратори вже передали у фельдшерсько-акушерський пункт села Гаврилівка, Надвірнянського району, та Центр первинної медико-санітарної допомоги у Більшівцях, Галицького району.

"У нас є швидкі тести, які робимо всім, хто звертається з підозрою на коронавірусну інфекцію. Залежно від стану хворих відправляємо на госпіталізацію, або ж на амбулаторне лікування", – зазначив завідувач ФАПу Олег Воробець..

"Завдяки отриманому сьогодні концентратору зможемо на місці допомагати людям, у яких впала сатурація", – додав лікар.

За словами головної лікарки Центру первинної медико-санітарної допомоги Оксани Базилюк, апарат може служити при невідкладних станах, коли потрібно допомогти до приїзду швидкої, при лікуванні хвороб легень, серцевої недостатності.

Лікарка наголосила, що зараз дуже актуальним він буде для хворих на COVID мешканців громади, які після виписки зі стаціонару є кисневозалежними. Апарат безкоштовно буде надаватися їм у тимчасове користування.

"Хочу подякувати Фонду Порошенка за придбання кисневого концентратора для нашої громади, який буде підтримкою для наших медиків", – сказала Оксана Базилюк.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка відзначив, що Фонд Порошенка продовжить підтримувати медичних працівників, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію.

"Сьогодні країна перебуває у критичній ситуації. На жаль, влада провалила підготовку до чергової хвилі коронавірусу, і сьогодні дуже багато благодійників, серед яких і Фонд Петра Порошенка, закупівлею кисневих концентраторів, іншого обладнання дають можливості медикам краще протистояти хворобі", – сказав народний депутат.

"Ми сьогодні не ділимось на владу і опозицію, сьогодні ми хочемо допомагати людям", – зазначив Олег Синютка.

Голова фракції "Європейської Солідарності" в Івано-Франківській обласній раді Ростислав Кукурудз заявив, що партійна команда зараз сфокусується на підтримці сільських та селищних ФАПів, які менш забезпечені медичним обладнанням.

"Після проведення нашими фахівцями аналізу щодо забезпечення медичних закладів обладнанням, яке продукує кисень, ми зрозуміли, що є серйозна проблема у периферійних закладах. Тому ми вирішили сконцентрувати зусилля на допомозі ФАПам та амбулаторіям", – сказав Ростислав Кукурудз.

Днями від Фонд Порошенка та волонтери розпочали передачу чергової партії з 30 кисневих концентраторів для українських лікарень у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях. Закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус на сьогодні є важливим пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Всього з початку пандемії в українські лікарні благодійники передали більше 100 кисневих концентраторів.

Крім цього, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

Також з жовтня 2020 року розпочалось виробництво високоякісних захисних костюмів у Чернігівській області. Проект підтримав Благодійний фонд Порошенка і корпорація Рошен. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.