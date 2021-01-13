"ЄС" запропонувала 7 мільярдів з Офісу Президента та силовиків спрямувати на субсидії

Депутати з фракції "Європейська солідарність" подали законопроєкт, яким пропонують збільшити витрати на субсидії на 7 мільярдів гривень.

Кошти Держбюджету пропонується перерозподілити з видатків, передбачених на забезпечення діяльності президента України та Офісу Президента України, а також Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, ДФС України, ДПС України, ДБР та СБУ, повідомила пресслужба політсили.

"У Державному бюджеті на 2021 рік на виплату субсидій передбачено 36,6 млрд грн, що майже на 600 млн грн менше, ніж було у Державному бюджеті на 2020 рік. Проте вже після ухвалення Верховною Радою України Державного бюджету на 2021 рік було ухвалено рішення про підвищення цін на газ, тарифів на послуги розподілення газу, тарифів на тепло, на електроенергію, на холодну воду", – йдеться у пояснювальній записці.

У "ЄС" наголошують, що запланований рівень обсягу видатків на виплату субсидій у 2021 року є недостатнім, насамперед через значне зростання цін на житлово-комунальні послуги.

Як нагадують у партії, рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Водночас уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. Видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або у разі зниження цін на енергоносії, або у разі зростання доходів громадян. У Зеленського все з точністю до навпаки – заявили у "ЄС".

У "Європейській Солідарності" також нагадали, що дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, а Україна важкою ціною "зіскочила" з російської газової голки.

Не виключено, що невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви – застерігають у партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021. Витрати на оборону й безпеку становитимуть 267 млрд грн. Це на 21 млрд більше, ніж було торік. На освіту "слуги народу" погодилися виділити 174 млрд грн.

Збільшили витрати на: МВС – на 797,4 млн грн; Держспоживслужби – на 538,1 млн грн; МЗС – на 498,2 млн грн; МОЗ на 3,94 млрд грн; Міненерго – на 350 млн грн; Офіс генпрокурора – на 2 млрд грн.