"ЄС" про заяву Вітренка щодо російського газу: це має бути червоною лінією для влади

У партії "Європейська солідарність" заявили, що заява виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу із країни-агресора – це доказ намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.

Про це сказано у заяві партії, що оприлюднена на її офіційному сайті. Нардепи зазначили, що суто за формальними ознаками слід було би вимагати відставки Вітренка, але, очевидно, що його заява не могла бути не узгодженою з Офісом президента.

"Підтверджується версія, яку "Європейська солідарність" озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора", – сказано у заяві.

На переконання нардепів, такі плани влади нібито синхронізовані з пропозиціями Віктора Медведчука та юрія Бойка, і, до того ж, перебувають у руслі стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії.

"І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли Газпром стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокували будівництво Північного потоку. В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу", – зазначили у пресцентрі партії.

Там наголосили: категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії – це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту Нормандського формату.

"Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією. І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду", – заявили у "ЄС".

У партії наголосили, що зроблять усе можливе, щоб влада "зреклася свого зрадницького плану, а у разі необхідності – будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій".

"Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів", – додали у "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Уже кілька років Україна купує російське блакитне паливо через європейських посередників. Політик же пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.