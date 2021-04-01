"ЄС" оголосила збір підписів за позачергове засідання Ради через погіршення ситуації з коронавірусом

Партія "Європейська Солідарність" вимагає негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на брифінгу, зазначила пресслужба політсили.

"Ми запропонували, щоб парламент прокинувся з цього летаргічного сну, в якому він перебуває, і негайно провів позачергову сесію, присвячену саме боротьбі з коронавірусом. На жаль, на сьогодні ми за це зібрали тільки 79 підписів. Тут ми бачимо всі підписи "ЄС", "Голосу", додали групи "За майбутнє" і "Довіра" не в повному складі, почала додавати голоси "Батьківщина". Ми дякуємо кожному депутату, хто поставив свій підпис. Немає жодного депутата від "Слуг народу", – констатувала Геращенко.

Геращенко повідомила, що "ЄС" вимагає негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Разом з "Голосом" ми зареєстрували постанову, в якій пропонуємо негайно проаналізувати і заслухати невиконання урядом всіх попередніх рішень парламенту. Починаючи з того, що немає жодних безкоштовних ліків для хворих на коронавірус, кожен, хто зіштовхується з цією бідою і йде на самоізоляцію, лікується вдома, бере це на себе", – говорить Геращенко.

"Немає сьогодні ніяких доплат 300%. Лікарі звертаються до нас масово і в Києві, і в усіх регіонах України з проханням допомогти пройти оці бюрократичні перепони, щоб отримати страхування, якщо вони захворіли або їхні родини, якщо вони втратили годувальника", – зазначила співголова фракції.

"Верховна Рада України спрямувала 12 мільярдів гривень, аби допомогти 1,5 мільйона ФОПів, але отримали ці доплати у 8000 гривень тільки 500 тисяч ФОПів. А де поділася решта грошей? Вони вкатані в асфальт?" – наголосила Геращенко.

Вона також вкотре нагадала про зрив кампанії з вакцинації: за підрахунками авторитетної агенції Bloomberg Україні знадобиться 10 років для вакцинації, яка забезпечить колективний імунітет.

"За свідченнями не опозиції, не "Європейської Солідарності", а однієї з найбільш відомих інформаційних світових агенцій знадобиться 10 років таким країнам – Бангладеш, Іран, Пакистан – для того, щоб вакцинувати все населення", – обурюється Ірина Геращенко.

Україні знадобиться 10 років для вакцинації, яка забезпечить колективний імунітет Bloomberg

У "Європейській Солідарності" наголошують, що зрив вакцинації має стати темою спеціального термінового засідання РНБО. "Це потребує дуже важливої реакції й уваги РНБО, адже питання широкого вакцинування – це питання нацбезпеки", – зауважила Геращенко.

"Питання боротьби з коронавірусом мають об’єднати сьогодні політичні еліти. Ми хочемо ще раз закликати кожного депутата Верховної Ради – не слухайте ваших партійних вождів, послухайте українців, які сьогодні не можуть потрапити в лікарню і врятувати своїх близьких від коронавірусу. Негайно підписи – і збираємо позачергову сесію", – резюмує Ірина Геращенко.