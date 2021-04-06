Єрмак: Центр протидії дезінформації допоможе іншим країнам боротися із фейками

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак презентував роботу новоствореного Центру протидії дезінформації на зустрічі з послами "Великої сімки", Фінляндії, Ізраїлю, а також головами представництв ЄС і НАТО.

Як повідомляється на сайті глави держави, Єрмак розповів, що ідея створення Центру протидії дезінформації назрівала ще з 2014 року.

"На жаль, Україна стала дійсно полігоном та центром дезінформації, особливо з боку РФ. І це стосується сьогодні не лише подій на Донбасі та в окупованому Криму, а й практично всіх сфер життя", – зауважив він.

За словами глави ОП, Центр уже почав свою роботу на чолі з Поліною Лисенко, вибудовує комунікацію між усіма державними установами та планує розпочати координацію з іноземними партнерами.

"Сподіваюся, що Центр стане не лише українським центром протидії дезінформації, а й міжнародним… Хочемо, щоб наша протидія та профілактика захищала не тільки нас, а й наших партнерів. Думаю, що в кожної країни є свій сумний досвід дезінформації, яка розповсюджується РФ", – наголосив Єрмак.

Зі свого боку Лисенко зазначила, що основну увагу Центру буде приділено протидії поширенню неправдивої інформації в інтернеті та фейків у медіа.

"Ми маємо велику кількість інформаційних атак, і в цих умовах Україна повинна бути готова захищати свій суверенітет у цій сфері. Правда буде головною зброєю роботи Центру", – сказала вона.

За словами керівниці, її відомство працюватиме за принципом "збір – аналіз – реагування".

"Тобто спочатку єдиний моніторинговий центр, який працює 24/7, проводить збір інформації, яка може загрожувати безпеці країни. Ці дані доповнюються службовими або секретними відомостями, зокрема від партнерів з-за кордону. Потім зібрані матеріали передаються в аналітичний центр. Там уже визначається рівень небезпеки для країни від цих публікацій. Потім ухвалюються рішення щодо реагування на загрози", – пояснила Лисенко.

Вона висловила надію на ефективну співпрацю з міжнародними партнерами України для залучення їхнього досвіду.

Єрмак презентував роботу Центру протидії дезінформації president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко головою Центру протидії дезінформації.