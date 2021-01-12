Єрмак прилетів до Берліна на президентському літаку. Фото

Юрій Сергієнко Політика 18:16, 12.01.2021 Оновлено: 18:28, 12.01.2021

Глава офісу президента України Андрій Єрмак вирушив на зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" на президентському літаку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Гео Лерос. Він також опублікував дані із сайту AirNav, який відстежує польоти авіації (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У своєму пості Лерос назвав Єрмака "віцепрезидентом" із "замашками королеви".

"Віцепрезидент Єрмак знову полетів до Берліна на консультацію радників на президентському літаку UR-UKR. Замашки у Андрія Борисовича – ніби він королева з Букінгемського палацу", – зазначив нардеп.

Дані про політ Єрмака до Берліну.

Він також навів дані про те, що борт Ан-148-100В під номером UR-UKR входить до президентської флотилії.

Інформація про президентський борт

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ОП Андрій Єрмак і радник заступника голови адміністрації російського президента Володимира Путіна Дмитро Козак 12 січня прибули до Берліна на консультації радників лідерів держав-учасників "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина і Росія).

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