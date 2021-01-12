Єрмак прилетів до Берліна на президентському літаку. Фото
Глава офісу президента України Андрій Єрмак вирушив на зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" на президентському літаку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Гео Лерос. Він також опублікував дані із сайту AirNav, який відстежує польоти авіації (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
У своєму пості Лерос назвав Єрмака "віцепрезидентом" із "замашками королеви".
"Віцепрезидент Єрмак знову полетів до Берліна на консультацію радників на президентському літаку UR-UKR. Замашки у Андрія Борисовича – ніби він королева з Букінгемського палацу", – зазначив нардеп.
Він також навів дані про те, що борт Ан-148-100В під номером UR-UKR входить до президентської флотилії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ОП Андрій Єрмак і радник заступника голови адміністрації російського президента Володимира Путіна Дмитро Козак 12 січня прибули до Берліна на консультації радників лідерів держав-учасників "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина і Росія).