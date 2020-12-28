Єрмак анонсував зустріч радників "нормандської четвірки"

Зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" може відбутися у січні 2021 року.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю журналістам заявив, що "робота в "нормандському форматі" не припиняється ні на день", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, із початку наступного року почнеться робота з розмінування на 19 погоджених ділянках на Донбасі.

"Погоджено чотири зони розведення на Донбасі", – додав Єрмак.

Говорячи про ситуацію з безпекою, він підкреслив, що "від коронавірусу вмирає значно більше людей, ніж від військових дій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні може відбутися до Нового року.

Президент України Володимир Зеленський у річницю Паризького саміту лідерів країн "нормандського формату" 9 грудня опублікував у соцмережі фото з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Детально ознайомитися з підсумками саміту в "нормандському форматі" можна у статті OBOZREVATEL про ключові досягнуті домовленості рік тому.