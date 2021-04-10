Ердоган підтримав надання Україні ПДЧ щодо НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує намір України найближчим часом отримати план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це йдеться в спільній декларації засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, текст якої 10 квітня опубліковано на сайті Офісу президента.

"Висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірам отримати найближчим часом план дій щодо членства, і відзначити прагнення сприяти забезпеченню взаємосумісності Збройних сил України зі збройними силами членів Альянсу (НАТО)", – йдеться в документі.

Також в ньому підтверджується "підтримка регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності і безпеки в рамках двосторонніх і багатосторонніх механізмів, включно з НАТО".

Під документом підписалися президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глави держав 10 квітня провели переговори, під час яких Ердоган запевнив, що його країна не визнаватиме окупований Крим російським.

Також сторони обговорили ескалацію конфлікту на Донбасі і стратегічне партнерство.