Дядечко Сем красава. У Кремлі у всіх нервовий тик

Олег Шарп Політика 15:25, 16.04.2021

Дядюшка Сэм красава. Сначала убийцей назвал. Потом встретиться предложил. Потом санкции выкатил. Потом подвёрг психологическому насилию. Потом опять встретиться предложил.

В Кремле у всех нервный тик - не успевают методички менять, а основополагающий принцип российской политики (кто как обзывается, тот так и называется) вдруг перестал работать. И пока одна часть запутинцев ищет новую считалочку, другая придумывает "зеркальный ответ" на санкции. Выглядит это примерно так:

Иван выбил стулом в больнице стекло

Руслан расфигачил калитку

Володя навоза набрал полкило

И дома слепил пирамидку

Песков долго что-то мычал

Захарова бьётся в истерике

А ты как на санкции дядюшки Джо

Зеркально ответил Америке?

Россия вернула Словакии деньги за вакцину Спутник V.

Х-мм, а ведь это можно расценивать как официальное признание того, что в Европу был поставлен контрафактный шмурдяк. Впрочем, чего ожидать от страны, которая сама по себе контрафактный шмурдяк?

Канал Медведчука "Перший незалежний" получил аккредитацию в Раду.

А вот не надо было губу раскатывать раньше времени. Медведчук преспокойно ходит в парламент, Шарий на хайпе новых подписчиков приобрёл, "Спортмастер" удвоил продажи, а контрабандисты из второго десятка переместились в первый. Учитесь, салаги, как из ничего делать ещё большее ничего.

Зеленский прибыл во Францию.

Тот случай, когда фраза "увидеть Париж и умереть" – не звучит настолько уж трагично. Хотя я пока воздержусь от дальнейших комментариев – два раза в сутки даже стоящие часы показывают правильное время. В крайнем случае, хоть круассанов поест.

Кремль заявил об улучшении ситуации на Донбассе.

А ведь сработало. На этот раз повторения ситуации 2008 и 2014 года не будет – международные превентивные меры были построены на упомянутом опыте. И перестаньте везде таскать гэбэшного Илларионова – тошнит от него.

Не успокаивайтесь: дежурство по стране круглосуточное, успокоился – проиграл. Тем более, что дуракам закон не писан, а дураков гораздо больше, чем хотелось бы. И бесноватый сосед упорно отказывается принимать галоперидол - хотя в данном случае помогла бы только лоботомия.

Впрочем, нам своё делать.

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