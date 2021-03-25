Данілов заявив про законність санкцій проти Медведчука

Введення санкцій Радою національної безпеки та оборони проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука до рішення суду не порушує законодавства України.

Про це в інтерв'ю "BBC News Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов. "Все просто – треба читати закон про санкції, ухвалений депутатами минулого скликання. Тому жодного порушення законодавства [із санкціями щодо Медведчука] сьогодні немає", – відповів він на запитання журналіста.

"А щодо судів – це точно не до нас", – продовжив керівник РНБО. Він сказав, що в українській судовій системі "є певні проблеми і не ми їх створювали".

За словами Данілова, президент України Володимир Зеленський постановив вирішити це питання.

"Володимир Олександрович ставить задачу, що за три роки ми повинні розгребти, щоб суд нарешті став судом", – сказав секретар РНБО.

На запитання, чому рішення про санкції було ухвалено саме тепер, він відповів: "Ми отримали відповідні документи і нам СБУ дала ще по одній компанії. Коли ми отримали документи щодо власника цих телеканалів (112, ZIK та NewsOne, – ред.), то що ми мали робити?".

Нагадаємо, Данілов також сказав, що Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, яким володіє дружина Медведчука Оксана Марченко, виробляє дизельне паливо, яким заправляють російські танки на окупованому Донбасі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україна поки не отримувала від США жодних документів щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, тому підстав для санкцій немає, повідомив Олексій Данілов.